Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach Mit viel Optimismus gegen den Spitzenreiter

Dabei ist dem Interimscoach natürlich klar, dass das Jahr bei allem Optimismus auch mit einer Niederlage enden kann. „Wir müssen über Duisburg nicht groß reden. Sie sind Tabellenführer, haben die meisten Tore der Liga geschossen und speziell im offensiven Bereich mehrere Spieler, die den Unterschied ausmachen können“, sagt Lang, betont aber gleich, dass „uns auch ein, zwei Dinge aufgefallen sind, wo wir sie knacken können. Wir haben auch Vorteile. Zum Beispiel hatten die Duisburger keine Möglichkeit, die Standards zu analysieren, die wir in dieser Woche neu einstudiert haben.“ Markus Lang ist klar, dass man „in vier bis fünf Tagen nicht jeden Stein umdrehen kann. Aber so, wie die vergangenen Wochen gelaufen sind, konnten wir auch nicht in diesem Trott weitermachen. Wir haben den Spielern aber auch klargemacht: Es gibt für sie keine Ausreden mehr. Am Samstag wird es auf die Grundtugenden ankommen: Einsatz, Laufbereitschaft, Mut und eine Portion Risiko.“ Es ist Lang anzumerken, dass er am liebsten wohl selbst am Samstag auf den Platz gehen würde. „Man kann das Glück auch erzwingen“, sagt er. „Und wenn ich das von den Spielern erwarte, dann muss ich es auch vorleben.“