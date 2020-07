Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach Eine Niederlage fürs Auge

Auch für die Gäste war die Saison schon vor dem Anpfiff bei sechs Punkten Rückstand auf die Aufstiegsrelegation praktisch gelaufen. Und so entwickelte sich eine sehr muntere Partie, in der die Löwen zunächst deutlich Oberwasser hatten und bereits in der elften Minute ein Missverständnis in der SG-Abwehr zur Führung nutzten. Für Aspachs Keeper Constantin Frommann kam erschwerend hinzu, dass der Schuss von Daniel Wein noch abgefälscht war. Frommann hätte eigentlich gar nicht im Kader sein sollen, da seine Leihe vom SC Freiburg zum 1. Juli abgelaufen war. Da aber Maximilian Reule krank wurde, einigten sich die Vereine auf eine Verlängerung um einen Tag.