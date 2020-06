Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach Charaktertest bestanden

Bis auf die Anfangsviertelstunde, in der die Hausherren das klar bessere Team waren, hielten die Großaspacher aber mit viel Kampfeswillen dagegen. Die Gäste setzten in Magdeburg aus ihrem4:4:2-System heraus immer wieder Nadelstiche. Wurden diese in der ersten Halbzeit noch nicht vom Erfolg gekrönt, so erzielten die Schwaben nach dem Seitenwechsel den Siegtreffer. Orrin McKinze Gaines war in der 68. Minute erfolgreich. Der 22-Jährige hat damit sein drittes Saisontor – alle nach der Corona-Pause – erzielt. „Damit ist er unser bester Torschütze in den vergangenen Wochen“, freute sich Trainer Boysen.