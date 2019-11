Die Aspacher wurden von der ersten Minute an vom Gegner förmlich an die Wand gespielt, von Rückenwind aus dem Vorwochensieg in Zwickau war nichts zu spüren. „Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben in vielen Situationen eher zurückgezogen als draufzugehen“, erkannte Abwehr-Routinier Kai Gehring das Hauptproblem. Und so lag das 0:1 quasi von Beginn an in der Luft. Ein erstes Mal zappelte der Bal bereits in der zwölften Minute im SG-Netz, doch wurde dieses Tor wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Zehn Minuten später war es jedoch so weit. Nach einer Ecke war Mannheims Kevin Conrad zur Stelle und hämmerte den Ball volley unter die Latte. In der Folge sorgte vor allemSG-Keeper Maximilian Reule dafür, dass der Rückstand nicht noch höher wurde. Gleich dreimal rettete er mit starken Paraden. „Der Torwart war heute unser bester Mann. Aber das zeigt auch, dass davor vieles nicht gestimmt hat“, räumte Oliver Zapel ein.