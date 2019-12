Fußball SG Sonnenhof Großaspach stellt Oliver Zapel frei

Oliver Zapel hatte mit seiner Freistellung „zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet. Natürlich kann man rein auf die Ergebnisse schauen, und ein Verein hat ja auch immer dieses sogenannte ,Impulsargument’. Aber es gibt ja nachvollziehbare und belegbare Gründe, warum wir in der Hinrunde nur 16 Punkte geholt haben.“ Vor allem die immer wieder schwierige Personalsituation führt Zapel hier ins Feld. „Es war uns ja allen klar, dass wir in der Winterpause hier nachjustieren müssen, und wir waren in den Planungen ja schon recht weit vorangeschritten. Dass ich die Chance, diese Arbeit weiterzuführen, nun nicht mehr bekomme, ist schon sehr enttäuschend.“ Man habe wohl schon vor Saisonbeginn entscheidende Fehler gemacht: „Wir müssen uns vielleicht alle fragen, und da schließe ich mich selbst mit ein, ob wir die Ansprüche vor der Saison – Klassenerhalt, Pokalgewinn und attraktiverer Fußball – nicht zu hoch gestellt haben gemessen daran, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Wir wären vielleicht besser beraten gewesen, mehr in die Ursachenforschung zu gehen für das, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist.“ Letztlich hätte man aus Zapels Sicht „die Kaderplanung wohl anders gestalten müssen. Um in diesem Zirkus eine Rolle spielen zu dürfen, sind gewisse Investitionen nötig.“ Und auch ein gewisses Maß an Pech habe eine Rolle gespielt. „Wenn Kai Gehring und Dimitry Imbongo in München und gegen Jena aus zwei Metern den Ball ins Tor köpfen, dann sprechen wir heute wohl nicht über dieses Thema“, glaubt Zapel.