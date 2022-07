Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart am kolumbianischen Stürmer Perea dran

Es scheint Bewegung ins Personalkarussell beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zu kommen. Juan Jose Perea könnte laut „Kicker“-Informationen den Sturm der Weiß-Roten verstärken. Der 22-Jährige erzielte in der abgelaufenen Runde der griechischen Super League in 32 Ligaspielen zehn Tore und rückte damit ins Blickfeld mehrerer Vereine. PAS Ioannina wurde in der Saison 2021/22 vom gebürtigen Kölner Iraklis Metaxas trainiert. Der 54-Jährige – früher unter anderem Co-Trainer des VfL Bochum, FC Augsburg und SC Freiburg – war auf den ehemaligen Aalener Coach Argirios Giannikis gefolgt, den es zu AEK Athen zog, wo er vergangenen März entlassen wurde.