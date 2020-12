Fußball-Bundesliga Stressprogramm im Titelkampf: Endet mal die Bayern-Serie?

Klar ist, es wird auch eine Frage des Durchhaltevermögens. Allein 21 Spieltage stehen bis Ende Mai an, das Bundesliga-Finale ist für den 22. Mai geplant, knapp drei Wochen vor Beginn der Europameisterschaft.

Bayern und Bayer müssen im Januar noch ihre Zweitrundenspiele im DFB-Pokal hinter sich bringen. Die Münchner sind zudem wie Leipzig in der Champions League weiter dabei. Sie treten im Februar allerdings auch noch bei der Club-WM an, steigen in Katar aber erst im Halbfinale ein. Maximal könnten auf die Abräumer der vergangenen Spielzeit mit Erfolgscoach Hansi-Flick 35 Spiele in 20 Wochen zukommen. Starten wollen sie in das kräftezehrende Programm am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) daheim gegen den schwer kriselnden FSV Mainz 05 freilich mit einem Sieg.

Fraglich ist, ob auch Bayerns bisheriger Erzrivale Borussia Dortmund sich noch mal so aufrappeln kann, dass der BVB zum ernsten Titelrivalen wird. Acht Punkte beträgt der Rückstand schon. Der neue Trainer Edin Terzic soll für den Aufschwung in der Liga sorgen, nachdem Lucien Favres Zeit bei den Borussen abgelaufen ist.

"In den vergangenen Wochen haben wir leider unsere Form verloren. Wir müssen daran arbeiten, dass einige Spieler in eine bessere Verfassung kommen", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Die größten Hoffnungen dürften auf Torjäger Erling Haaland ruhen, der nach seiner Muskelverletzung am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvierten VfL Wolfsburg wieder zur Verfügung stehen soll.

© dpa-infocom, dpa:201230-99-852724/2