Fußball-Bundesliga Kohfeldt über Kruse-Hattrick: "Nicht zu hoch hängen"

Am Freitagabend nahmen die "Wölfe" den FSV Mainz 05 in Überzahl mit 5:0 (5:0) auseinander. Die beim 1:6 in Dortmund am vergangenen Wochenende überrumpelte Wolfsburger Mannschaft zeigte eine klare Reaktion gegen überforderte und ideenlose Mainzer. Kruse schnürte dabei einen Dreierpack.