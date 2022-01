Fußball-Bundesliga Kaum ein Club wird auf Twitter so oft beleidigt wie der VfB

36 058 Beiträge und Kommentare zum VfB flossen in die Untersuchung ein. 6,1 Prozent davon enthielten einen beleidigenden Inhalt, der an Formulierungen wie dumm, schlecht, erbärmlich oder beschissen festgemacht wurde. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass der VfB Stuttgart in besagtem Zeitraum zweimal abgestiegen ist. Den dritten Platz im Beleidigungs-Ranking belegt Borussia Mönchengladbach. Am wenigsten aushalten musste der SC Freiburg. Nur zwei Prozent aller Tweets mit SC-Bezug enthielten demnach Hass und Häme. Die mit Abstand meisten Kurznachrichten richteten sich an die beiden Topclubs aus München und Dortmund. Allerdings mit überwiegend moderatem Inhalt – der FC Bayern belegt den 11., Borussia Dortmund den 13. Platz.