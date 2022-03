Fußball-Bundesliga Heimsieg für Hertha noch ohne Magath - VfB dreht Partie

Magath fehlte nach seiner Corona-Infektion am Samstag zwar im Stadion, die Hertha setzte sich nach zuvor zehn sieglosen Partien dennoch mit 3:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim durch und kletterte auf den Relegationsrang 16. Arminia Bielefeld rutschte dagegen am 27. Spieltag nach einem 0:4 (0:1) beim FSV Mainz 05 und der vierten Niederlage in Serie auf Platz 17 ab.