Fußball-Bundesliga Das sind die 24 Schiedsrichter – und die Neuerungen

Gern denkt er hingegen an die Europameisterschaft zurück, bei der man so gut wie nie über schlechte Schiedsrichterleistungen diskutieren musste, sondern der Fußball im Mittelpunkt stand. Positiv bewertet er dabei auch den Umgang und die Umsetzung des VAR, der nur in den wirklich strittigen Szenen eingegriffen hätte. „Das könnte man als Leitplanken für Eingriffe in der Bundes­liga übertragen“, meint er.

Knut Kircher lobt neue Auslegung der Handregel

Vonseiten der Regelhüter gibt es auch einige Neuerungen, die teilweise schon bei der EM angewandt wurden. Besonders die in der vergangenen Saison harsch kritisierte Handspiel-Regel wurde mal wieder angepasst. So soll künftig wieder nicht jede Ballberührung der Hand oder des Arms automatisch ein Vergehen sein. Stattdessen soll der Schiedsrichter künftig wieder hauptsächlich die Absicht des Handspiels eines Spieler bewerten. „Das ergibt Sinn, denn es ist wichtig, dass die Regeln für Spieler und Zuschauer verständlich sind“, so Kircher. Grauzonen würde es aber immer geben.

Wie alle Beteiligten freut sich der Schiedsrichterbeobachter auf die schrittweise Rückkehr der Zuschauer in die Bundesligastadien, an die sich sowohl die Unparteiischen als auch die Spieler wieder gewöhnen müssen. Knut Kircher äußert sich auch dazu, was alles auf die Schiedsrichter zukommen könnte, wenn das Spiel noch schneller und weitere taktische Neuerungen hinzukommen. „Dann müssen die Schiris in Sachen Fitness, Athletik und Taktik nach­legen. Aber einen Quantensprung wie in den vergangenen Jahrzehnten wird es wohl nicht mehr geben.“