Fußball-Bundesliga Das ist das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart

Stuttgart - Der eine oder andere Verein der Fußball-Bundesliga trat schon an einem der letzten Spieltage der vergangenen Saison mit dem neuen Shirt an. Beim VfB Stuttgart dagegen wurde das Geheimnis um das künftige Heimtrikot erst am frühen Donnerstagabend gelüftet. Nun ist also auch beim letztjährigen Aufsteiger klar, in welcher Arbeitskleidung die Spieler in der Saison 2021/2022 auf dem Rasen stehen werden.