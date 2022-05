VfB Stuttgart beim FC Bayern München Darum findet der 33. Spieltag nicht mehr zeitgleich statt

Auch der VfB Stuttgart ist betroffen

Auch der VfB ist davon betroffen. Die Partie beim FC Bayern München findet erst am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) statt. Es ist das zweite VfB-Auswärtsspiel hintereinander mit dieser fanunfreundlichen Anstoßzeit. Schon in Berlin musste der VfB am Sonntagabend antreten – noch dazu mit einer Reisedistanz von über 600 Kilometern. Dennoch waren rund 2000 Fans mit in die Bundeshauptstadt gereist.

Lesen Sie aus unserem Angebot: VfB-Leihspieler-Übersicht

Lediglich am 34. Spieltag finden die Partien nun noch zeitgleich statt. Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Köln. Steht der Verein mit dem Brustring danach immer noch so wie derzeit auf dem 16. Tabellenplatz, finden die Relegationsspiele gegen den Zweitliga-Dritten am 19. und am 23. Mai statt – jeweils von 20.30 Uhr an.