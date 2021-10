Fußball-Bezirkspokal FC und VfR stehen im Viertelfinale

Marbach verteidigte alles, was in die Nähe des Tores kam. Wegen der langen Bälle Hessigheims konnte sich der FC aber nie sicher sein. Gefährlich wurde der Favorit aber nicht mehr, stattdessen verpasste es Marbach, den Sack zuzumachen. Am Ende reichte es. Im Viertelfinale am 23. März wartet mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen II der nächste Bezirksligist – der letzte im Feld. „Ich sehe das positiv. Gegen solche Gegner lernen wir, tun uns aber auch leichter, da sie mitspielen, statt nur zu verteidigen“, so Battista.