Fußball Bezirksligisten mit Rückenwind

„Der Oktober hat jetzt ja nicht so schlecht angefangen“, sagt Marcus Wenninger, Trainer des Fußball-Bezirksligisten GSV Pleidelsheim (7.), der am Sonntag um 15 Uhr den SV Gebersheim (5.) empfängt. Mit dem Rückenwind von zwei Siegen geht der Aufsteiger in die Partie – was laut Wenninger aber noch nichts zu bedeuten habe. „Wir haben als Aufsteiger gezeigt, dass es möglich ist, in der Liga zu bleiben. So wollen wir weitermachen“, sagt er. Personell sieht es bei seinem Team recht ordentlich aus, abgesehen von den Langzeitverletzten ist lediglich Giovanni Cardinale angeschlagen.