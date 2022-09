Fußball Bezirksliga-Topspiel steigt in Marbach

Das Topspiel des fünften Bezirksliga-Spieltags steigt auf dem Sportgelände Leiselstein. Aufsteiger FC Marbach empfängt als Drittplatzierter am Sonntag um 15 Uhr den Spitzenreiter Phönix Lomersheim. Allerdings sagt Marbachs Coach Matteo Battista: „Die Tabellensituation ist zweitrangig.“ Er wolle sich auch gar nicht in Floskeln wie „Von Spiel zu Spiel denken“ ergehen. Stattdessen gibt Battista zu, dass es ihm schwer falle, den Gegner einzuschätzen. „Letzte Saison habe ich mich vor allem mit der Kreisliga A beschäftigt“, so der Marbacher Übungsleiter mit einem Schmunzeln, „ich weiß aber, dass Lomersheim letzte Saison Dritter war. So schlecht können sie also nicht sein.“