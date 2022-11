Fußball Bezirksliga FC Marbach vergibt zu viele Chancen

Den einen geholten Punkt durch das 2:2 (0:1)-Unentschieden bei Drita Kosova in Kornwestheim sieht Trainer Michael Sabljo, Trainer des TSV 1899 Benningen, hingegen schon fast schon als Geschenk. „Das war sehr glücklich am Ende“, so Sabljo erleichtert. Denn auch die Benninger hätten in der ersten Spielhälfte gegen Drita Kosova Kornwestheim mit wohl eher vier Toren führen müssen als zur Halbzeitpause mit einem Tor hinten zu liegen. „Es war zum Verzweifeln. Weiter als zum Sechzehner kamen wir einfach nicht“, erklärte Sabljo am Samstagabend. Alles, was die 1899-Akteure den überwiegenden Teil der 45 Minuten trafen, waren maximal die Latte oder den Pfosten des gegnerischen Tores. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich daran nicht viel. „Wir haben uns sehr schwergetan“, gestand Sabljo. In der 85. Spielminute gelang jedoch der Freistoß zum 1:2 und in der Nachspielzeit sogar noch der 2:2-Ausgleich.