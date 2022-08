Fußball-Bezirksliga Auftaktsiege für Pleidelsheim und Marbach

In der zweiten Hälfte hatte der FC dann laut Battista „unfassbar viele Konter“, die er aber nicht in Zählbares ummünzen konnte. So dauerte es bis zur 94. Minute, bis Rückkehrer Angelo de Capua, zuvor eingewechselt, auf 2:0 stellte. Vorlagegengeber war Vasilios Delimpeis, der in der Defensive per Grätsche den Ball erobert hatte, um ihn dann de Capua genau in die Schnittstelle zu spielen. Der Stürmer umspielte den Keeper und schob ein. Damit war auch vergessen, dass Lukas Möhle und Björn Rewitzer im Spiel Großchancen auf das 2:0 vergeben hatten.