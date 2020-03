Fußball-B-Ligist VfR Großbottwar Aus der zweiten Reihe in die Rückrunde

Das lief nicht gut

Same procedure . . . „Natürlich die Chancenverwertung“, fällt Rapp sofort ein, und er fügt an: „Da hatten wir auch in der vergangenen Saison schon unsere Probleme.“ Zudem bemängelt er, „dass wir in der ein oder anderen Partie zu früh abgeschaltet haben“. Rapp meint damit aber gar nicht in erster Linie Spiele, in denen man nach klarer Führung zurücksteckte, sondern eher Partien wie das 0:1 in Mundelsheim oder das Remis gegen den GSV Pleidelsheim II, in denen man im Vergleich zu den beiden Aufstiegskonkurrenten wichtige Punkte einbüßte. „Da gingen dann jeweils die Köpfe runter, weil es eben nicht lief. Und leider haben wir keinen erfahrenen Routinier im Team, der die anderen dann noch mal pushen kann“, erklärt er.