Fußball-B-Ligist FV Oberstenfeld Das Ziel ist jetzt der direkte Wiederaufstieg

Größte Enttäuschung

„Das war ganz klar das Unentschieden gegen den GSV Pleidelsheim II“, erinnert sich Savun. „Es war nicht unser bestes, aber eigentlich ein solides Spiel“, denkt er an den einzigen Punktverlust der Hinrunde zurück und trauert vor allem den damals vergebenen Hochkarätern nach: „Da haben wir aus drei Metern nicht das Tor getroffen“, kann der frühere Torjäger nur den Kopf schütteln.

Ausblick und Prognose

„Unter die ersten Drei“, lautete die Zielsetzung, die man beim FVO im Sommer ausgab. Angesichts des Zwischenresultats legt Savun nun die Latte nach oben: „Wir können jetzt ja nicht sagen, dass wir Dritter werden wollen. Jetzt geht es darum, vorne zu bleiben“, peilt er den sofortigen Wiederaufstieg an. Streitig machen könnten dem FVO diesen wohl nur die beiden Großbottwarer Ligarivalen. „Der VfR liegt aber schon acht Punkte hinter uns. Da müsste einiges passieren“, glaubt Savun. Nur drei Zähler ist hingegen der Club L’Italiano im Hintertreffen, gegen den zudem noch beide direkten Duelle ausstehen. Gleich zum Auftakt an diesem Sonntag gastiert der FVO in der Höhle des Löwen. „Ich glaube an meine Mannschaft. Aber selbst wenn wir dort gewinnen sollten, wäre das noch keine Vorentscheidung“, stellt der FVO-Coach klar. Hoffnungsvoll stimmt ihn vor allem die gute Vorbereitung, in der man in der Vorwoche im Trainingslager in der Türkei bis zu dreimal täglich trainiert habe.