Fußball-A-Ligist TSV 1899 Benningen „Die Mannschaft muss hungrig bleiben“

Das lief gut

Ausgerechnet die beiden einzigen Niederlagen in der Frühphase der Saison direkt am Stück waren für Lembeck Ausgangspunkt der erfolgreichen Hinrunde: „Danach hat sich jeder selbstkritisch hinterfragt – Spieler und Trainerteam. Wir haben uns dann ein zweites System erarbeitet, haben jetzt einen Plan B.“ Er habe der Mannschaft nach der Pleite in Affalterbach gesagt, dass man nun versuchen wolle, ohne weitere Niederlage in die Winterpause zu kommen. „Das hat funktioniert“, sagt Lembeck schmunzelnd.