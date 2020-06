Furz-Attacke in Wien Mann furzt Polizisten an – 500 Euro Strafe

Wien - Kann denn Furzen Straftat sein? In Wien offenbar schon und vor allem dann, wenn man es „mit voller Absicht“ vor Polizisten macht. 500 Euro Strafe muss ein Mann zahlen, der sich in Gegenwart von Beamten derart gehen ließ, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Am Dienstag bemühte sie sich, das strenge Vorgehen zu rechtfertigen und mögliche Missverständnisse wegzulüften.