Furcht vor Corona-Strafe 22-Jähriger stürzt von Balkon in viertem Stock– schwere Verletzungen

Wipperfürth - Ein junger Mann in Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei Oberbergischer Kreis am Montag mitteilte. Um einer Corona-Strafe zu entgehen, ist ein junger Mann in Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen von einem Balkon im vierten Stock gestürzt.