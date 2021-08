Funktion im Internet Was ist ein Captcha?

Was ist ein Captcha?

Captcha steht für „Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans apart“ und dient dem Schutz von Internetnutzern. Captchas sind im Internet weit verbreitet und schützen vor automatisierten Programmen, die sich als Menschen ausgeben. Häufig klauen sie sensible Daten wie E-Mail-Adressen. Kriminelle setzten Bots beispielsweise auch ein, um Karten für Events wie Konzerte aufzukaufen und sie anschließend im Netz teuer weiterzuverkaufen.