Fundstücke Paul McCartney: Neues Album ist beim Aufräumen entstanden

"Andere Leute haben ihre Kleiderschränke ausgemistet", erzählte er in einem Interview bei "CBS Sunday Morning". So ähnlich sei es auch mit der Arbeit an seinem neuen Album gewesen: "Ich habe meine Schränke ausgeräumt und angefangene Songs gefunden, die ich noch nicht fertig geschrieben hatte. Und dann dachte ich: 'Okay, lass uns das mal ansehen und zu Ende bringen'."