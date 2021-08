Fürstin Charlène von Monaco Die erzwungene Auszeit in der alten Heimat

Durban - Charlène von Monaco sitzt fest. Zugegeben, es gäbe dafür schlimmere Orte als KwaZulu-Natal, eine Provinz an der Ostküste Südafrikas, mit seinen fantastischen Stränden, Bergen und der reichen Tierwelt. Doch eigentlich hatte die Fürstin von Monaco alles anders geplant. Als sie vor einigen Monaten in ihre Heimat Südafrika flog, sollte das ein Kurztrip werden. „Eigentlich wollte ich zehn oder zwölf Tage hier bleiben“, sagte Fürstin Charlène vergangene Woche in einem Interview mit einem lokalen Radiosender. „Unglücklicherweise hatte ich ein Problem mit dem Druckausgleich in den Ohren und die Ärzte fanden heraus, dass ich eine ziemlich schwere Nebenhöhleninfektion hatte. Das dauert jetzt einfach seine Zeit, bis dieses Problem behoben ist.“