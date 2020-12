Für Zukunft optimistisch Shutdown über Weihnachten trifft Möbelindustrie hart

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten blickt die Möbelindustrie aber mit einem gewissen Optimismus im die Zukunft. "Die Stimmung in der Branche ist nicht schlecht", sagte Kurth. "Das Thema Wohnen und Einrichten hat bei den Verbrauchern in der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Und viel spricht dafür, dass das auch über Corona hinaus so bleibt." Das eigene Zuhause werde mehr als früher als Rückzugsort geschätzt und behaglicher gemacht. "Auch das Thema Homeoffice wird sicher die nächsten Jahre bleiben. Da gibt es viel Bedarf in den eigenen vier Wänden etwas zu tun", sagte Kurth.