Für Überfall in Kirchberg Acht Jahre Haft für 35-Jährigen

Der Angeklagte stand bei einem Dealer in der Kreide

Zwischen 2015 und 2019 arbeitete er acht Stunden lang als Prokurist in einer Firma, anschließend nochmals acht Stunden lang in seiner Kneipe. Möglich sei das nur gewesen, da er regelmäßig Amphetamine und Kokain konsumierte, womit er schon im Teenageralter angefangen hatte, erzählte er. Anfang 2019 geriet er in massive Geldnöte: In der Firma wurde ihm gekündigt, für die Kneipe fand er keinen Nachfolger. „Er war in einer verzweifelten Situation, sein Leben war aus den Fugen geraten“, sagte sein Verteidiger Andreas Lauven in seinem Schlussplädoyer.