Für Pendler an S-Bahnhöfen im Raum Marbach Der ADFC fordert mehr Fahrrad-Boxen

Ein Gespräch – und keinen Pressetext – hätte sich der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon vom ADFC gewünscht. „Ich finde das ein Stück weit traurig.“ In der Sache sei er offen: „Das Radfahren erlebt einen Boom – viele Händler sind ausgekauft.“ Die Räder sollte man sicher unterbringen können. Eine ortsinterne Umfrage bringe aber nichts, denn die meisten Radfahrer kämen aus anderen Wohnorten zur S-Bahn gefahren – das verhalte sich bei den Autos im Benninger Parkhaus ähnlich. Warthon strebt wegen des Platzmangels und der Baufälligkeit des Parkhauses eine Lösung aus einem Guss an. „Die Fahrradboxen könnten in einem neuen Parkhaus integriert werden.“ Das Gebäude weise große Mängel auf, sodass er am liebsten einen Neubau für 2,8 Millionen Euro verwirklichen würde – entsprechende Pläne habe die Gemeinde seit zwei bis drei Jahren in den Schubladen. „Es ist in den Auffahrten kein Begegnungsverkehr möglich“, berichtet der Bürgermeister. Schräg angelegte Parkplätze provozierten Schäden durch aufklappende Autotüren, die gegen Nachbarfahrzeuge prallten. Dass der Weg zu einem Neubau – auch wegen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn als Immobilieninhaberin – weit ist, erkennt auch Klaus Warthon. Vorher jedoch Geld für Fahrradboxen am Bahnhof ausgeben möchte er nicht.