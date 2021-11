Für den guten Zweck Der Lions-Club-Adventskalender ist da

Hier gibt’s den Adventskalender

Erhältlich ist der Lions-Club-Adventskalender im s’Lädle in Affalterbach, bei Papier Reis und Reisebüro Rode in Beilstein, bei der Papeterie Weiss in Erdmannhausen, bei den Bottwartaler Winzern, im Reha-Zentrum Siegele und der Wohnscheune Haag in Großbottwar, in der Buchhandlung Taube, der Schilleria und bei den Marbacher Weingärtnern in Marbach. Außerdem bei Schreibwaren Sailer in Murr, bei Filo Schreibwaren, der Hausarztpraxis Schulz, Textilpflege Mager und der Zahnarztpraxis Schwaebe in Oberstenfeld sowie im Reisebüro Rode und im Kaufland Steinheim. Der Kalender kostet fünf Euro. Vom 1. bis 24. Dezember werden die Gewinnnummern täglich gezogen und in der Marbacher Zeitung, sowie online unter bottwartal.lions.de/adventskalender und www.marbacher-zeitung.de veröffentlicht.