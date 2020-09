Fünfter Prozesstag Bushido vor Gericht über Beziehung mit Clanchef

Jahrelang habe Arafat A.-Ch. "sein Leben an mir verdient", sagte der Rapper am Mittwoch. Der Clanchef, der seit 2007 offiziell als sein Manager agierte, habe "irgendwann 50 Prozent von allem bei mir kassiert", so Bushido. Ab 2013 habe Arafat A.-Ch. auch Termine für sogenannte Club-Shows organisiert. Bei solchen Veranstaltungen sei regelmäßig viel Schwarzgeld geflossen. "Wenn 20.000 Euro vereinbart waren, wurden mir 4500 Euro offiziell per Rechnung überwiesen, die Differenz wurde als Schwarzgeld gezahlt." Arafat A.-Ch. habe dieses Geld zunächst bekommen. "Am Anfang steckte er mir meinen Teil am Flughafen zu", gab Bushido an.

2017 kam es zum Bruch mit dem Clanchef. Das Wichtigste in seinem Leben seien seine Frau und seine fünf Kinder, sagte Bushido. Vor drei Jahren habe er sich hinter die Ohren geschrieben: "Ich halte mich an Regeln."

Das Gericht hatte zu Prozessbeginn angekündigt, den Rapper als Zeugen chronologisch zu befragten. Der 41-Jährige ist im Jahr 2014 angekommen. Seine Vernehmung soll am Montag fortgesetzt werden.

