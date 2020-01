Fünfte Ehe Pamela Anderson heiratet Produzenten Jon Peters

"Pamela und Jon lieben sich sehr", hieß es in der Mitteilung. Für beide Partner ist es die fünfte Ehe. Mitte der 1980er Jahre hatten sich Peters und Anderson in der legendären Playboy-Mansion in Los Angeles kennengelernt und waren damals miteinander ausgegangen. Sie würde ihn inspirieren und auf gute Weise "wild" machen, sagte Peters am Dienstag dem US-Filmblatt "Hollywood Reporter". 35 Jahre lang habe er sich immer Pamela als Partnerin gewünscht.