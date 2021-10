Fünf praxisnahe Tipps Nachhaltig heizen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Mit diesen Tipps wird die Wohnung klimafreundlich

Auch wer für mehrere Tage verreist, soll die Heizung – ebenso wie in der Nacht – zwar zurückdrehen, allerdings nicht ganz abstellen, so Greenpeace. Ausgekühlte Zimmer später wieder neu beheizen zu müssen, würde unverhältnismäßig viel Energie kosten.

Tipp 3: Nachhaltig heizen durch Temperaturregelung

Ist eine Heizung mit einem Thermostatventil ausgerüstet, kann die Temperatur für jeden Raum individuell und auch während der eigenen Abwesenheit geregelt werden. Wenn beispielsweise viele Menschen im Raum sind oder die Sonne in den Raum hinein scheint, kann ein Thermostatventil die Temperatur drosseln. Je genauer ein solches Ventil die Raumtemperatur halten kann, desto geringer sei der Energieverbrauch, so das Umweltbundesamt.

Tipp 4: Wärme speichern

Um die Wärme auch über längere Zeit hinweg in der Wohnung speichern zu können, ist eine richtige Dämmung essenziell, so der Naturschutzbund. Darüber hinaus kann die Wärme aber auch durch geschlossene Vorhänge, Jalousien und Rollläden in der Wohnung gehalten werden – das verringere Wärmeverluste durch das Fenster laut Umweltbundesamt um rund 20 Prozent. Wichtig sei dabei allerdings, dass die Heizkörper nicht durch Vorhänge oder durch Möbel verdeckt und zugestellt werden, da sich so die Wärme nicht im Zimmer verteilen könne. Es empfiehlt sich zudem, die Türen zwischen unbeheizten und beheizten Räumen stets geschlossen zu halten.

Tipp 5: Effektives Lüften

Auch während der Heizsaison ist regelmäßiges Lüften für eine gute Luftqualität wichtig. Am effektivsten sei Stoß- statt Dauerlüften, so das Umweltbundesamt. Das bedeutet: Regelmäßig für vier bis sechs Minuten mit komplett geöffneten Fenstern zu lüften sei umweltfreundlicher, als das Fenster bei laufender Heizung ständig auf Kipp zu stellen.