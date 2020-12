Fünf Kandidatinnen aus Baden-Württemberg Diese Frauen möchten das Herz des Bachelors erobern

Ob Anna aus Heidelberg, Kim Virginia aus Mannheim, Nadine aus Tuttlingen sowie Jacqueline S. und Kim-Denise aus Göppingen es schaffen, den „Bachelor“ Niko Griesert von sich zu überzeugen? Einfach scheint es der IT-Projektmanager aus Osnabrück seinen potenziellen Partnerinnen nicht zu machen, wie er bereits im Interview mit RTL verriet. „Ich bin leider echt wählerisch. Weil ich denke, die Frau, die dann an meiner Seite ist, die ist ES dann auch. Ich würde nicht eine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte.“ Geklappt hat das bislang erst zwei Mal, die letzte Beziehung von Niko ist bereits drei Jahre her. Dafür ist der 30-Jährige bereits Papa, seine neunjährige Tochter lebt bei ihrer Mutter in den USA. Nun will der neue „Bachelor“ sein Liebesglück im Fernsehen finden.