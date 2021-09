Führungswechsel Führungswechsel bei Allianz Leben

München/Stuttgart - Die Lebensversicherungssparte der Allianz bekommt eine neue Führung: Am 1. Januar übernimmt Katja de la Viña den Vorstandsvorsitz von Allianz Leben, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bislang wird die in Stuttgart ansässige Gesellschaft von Andreas Wimmer geführt, der in den Vorstand des Münchener Mutterkonzerns Allianz SE wechselt. Wimmer übernimmt dort die Verantwortung für die Vermögensverwaltung und das US-Lebensversicherungsgeschäft.