Führungswechsel bei EBM-Papst Neuer Chef kommt von einer KI-Firma

Geißdörfer hat internationale Erfahrung

Geißdörfer verweist auf die weltweit „hervorragende Reputation“ der Mulfinger (2,1 Milliarden Euro Umsatz, 15 000 Beschäftigte). „Mit EBM-Papst neo als Digitalisierungs-Start-up sowie mit seiner Internationalisierungsstrategie ,local for local’ ist EBM-Papst inmitten eines Transformationsprozesses“, so Geißdörfer.

Der künftige Chef von EBM-Papst kann auf die Erfahrung bei einer Vielzahl von Unternehmen zurückblicken. Zu Beginn seiner Karriere war er beim Autozulieferer Schaeffler, anschließend hat er die weltweite Industriesparte des Technologiekonzerns ZF Friedrichshafen in Passau geleitet. Im Frühjahr 2021 wechselte er in die Geschäftsführung von One Logic in Passau, einem Unternehmen aus dem Bereich Data Science und Künstliche Intelligenz.

Häufige Chefwechsel

Für ein Familienunternehmen eher untypisch, kam es bei EBM-Papst in den vergangenen Jahren zu relativ häufigen Wechseln an der Spitze. Hans-Jochen Beilke stand sechs Jahre an der Spitze von EBM-Papst, als er im Jahr 2012 in den Ruhestand wechselte. Sein Nachfolger Rainer Hundsdörfer schied nach dreieinhalb Jahren wieder aus; er wechselte an die Spitze von Heidelberger Druckmaschinen. Brandl hatte das Amt viereinhalb Jahre inne.