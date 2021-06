Führungskrise DOSB muss neuen Präsidenten suchen: Hörmann geht im Dezember

Auch Kaweh Niroomand, Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen, hat laut DOSB angekündigt, aufhören zu wollen. Niroomand sprach von zuletzt sehr erfolgreichen Jahren für den DOSB, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, übte aber auch Kritik. "In den letzten Wochen ist allerdings deutlich geworden, dass die für den Erfolg notwendige gemeinsame Basis und Geschlossenheit in Teilen des deutschen Sports nicht mehr gegeben ist", sagte der Geschäftsführer des deutschen Volleyball-Meisters Berlin Volleys. "Ich bedauere das sehr und werde meinen Platz frei machen für neue Köpfe und Ideen."

Vorbereitung der Neuwahlen beginnt

Die konkrete Vorbereitung der Neuwahlen zum Jahresende sollen laut DOSB-Mitteilung die Sprecher der drei Verbändegruppen - Landessportbünde, Spitzenverbände und Verbände mit besonderen Aufgaben - koordinieren. Ob die vier weiteren Vizepräsidenten sich erneut zur Wahl stellen, würden diese zu gegebener Zeit bekanntgeben.

Das amtierende Präsidium werde vorrangig in den kommenden Wochen alles dafür tun, die Athleten "bestmöglich bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio zu unterstützen". Ob Hörmann wie vorgesehen als Delegationsleiter mit nach Japan reisen wird, bleibt offen. Auch die Vorbereitungen für die Winterspiele im Februar 2022 in Peking sollen auf den Weg gebracht werden. "Gleiches gilt für die vielfältigen Aufgaben in Sportdeutschland im Bereich des Breitensports, der nach wie vor eine teamorientierte Kraftanstrengung für die Zeit nach der Pandemie braucht", hieß es.

Der Unmut gegen die DOSB-Spitze war zuletzt immer größer und von Rücktrittsforderungen an den Chef des Dachverbandes begleitet worden. Hörmann war in einem anonym veröffentlichten offenen Brief von Mitarbeitern des DOSB ein ungebührlicher Führungsstil ("Klima der Angst") vorgeworfen worden. Daraufhin hatte die Ethikkommission die Anschuldigungen untersucht und am 7. Juni vorgezogene Neuwahlen empfohlen.

