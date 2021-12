Führungsfiguren des VfB Stuttgart Alexander Wehrle kommt – das sind seine Vorgänger an der VfB-Spitze

Krippen und ihre Geschichten

14 Weinkisten erzählen von Weihnachten

Spaziergänger, die an der Käsberghalle in Mundelsheim vorbeikommen, können dort derzeit die Weihnachtsgeschichte in neuer Form entdecken. Rahel Fink hat die Erzählung mit Holzschnitten und Lichterketten bildhaft umgesetzt.