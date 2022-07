Führerschein-Neuerungen Das soll sich in der Fahrschule künftig ändern

Einsatz von Assistenzsystemen

Zum anderen sollen künftig auch moderne Assistenzsysteme bei der Fahrprüfung berücksichtigt werden. Aus einem Presseschreiben des Auto Club Europa (ACE) geht hervor, dass sie diese Entscheidung begrüßen. Denn in Zukunft würden immer mehr Autos über diese Systeme verfügen und sie seien auch von der EU für Neufahrzeuge verbindlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund müsste man diese in der Fahrprüfung einsetzen – was bereits seit Juni 2022 der Fall sei. Die Integration soll schrittweise ablaufen, beginnend mit einfach anwendbaren und weitverbreiteten Systemen wie der adaptiven Geschwindigkeitsregelung.