FSG-Schüler erfolgreicher Redner Sich einmischen und mit dem besseren Argument überzeugen

Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach

Niclas Hirsch ist einer von ihnen. Der Steinheimer Schüler, der das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach besucht, hat bei dem Wettbewerb nämlich nach eigenen Aussagen „besser als erwartet“ abgeschnitten. „Das finde ich extrem gut, vor allem wenn ich bedenke, dass es mein erstes Wettbewerbsjahr war“, urteilt Niclas zufrieden. Als Zweitplatzierter in seiner Altersklasse ist er aus dem Rennen gegangen. Dabei hat sich der Vierzehnjährige der Herausforderung gestellt, einen zuvor ausgelosten Standpunkt zu vertreten. Denn die Mitglieder des jeweiligen Vierergespanns, das herzhaft diskutiert, wissen erst am Tag zuvor, welche Position – pro oder contra – sie einnehmen sollen. „Das aber macht für mich gerade den Reiz aus“, argumentiert Niclas, „denn auswendig lernen kann jeder“. Dem Jugendlichen macht es hingegen Spaß, sich auf ein Thema vorzubereiten und mit Biss in die Diskussion zu gehen. Dabei helfen ihm Studien im Internet und sein gutes Gedächtnis, um die passenden Fakten und Quellen rasch parat zu haben.