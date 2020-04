FSG in Marbach bereitet sich vor Jeder Schüler bekommt eine Maske

Marbach - Kommenden Montag ist es so weit. Die Schüler der Kursstufen I und II kommen wieder ans Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) und wechseln vom Homeschooling in den Präsenzunterricht. Auch wenn es für alle Beteiligten eine völlig neue und herausfordernde Situation ist: Die Schule ist startklar. „Wir haben alles soweit vorbereitet“, sagt Jürgen Sauter vom Schulleitungsteam des FSG. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Masken. Auch wenn seitens des Kultusministeriums an Schulen keine Maskenpflicht vorgesehen ist, hat sich das Marbacher Gymnasium für eine entschieden. Zumindest partiell. „Die Schüler müssen, wenn sie an ihrem Platz im Unterricht sitzen, keine tragen, aber sobald sie aufstehen und sich bewegen.“ Die gute Nachricht: Am Montag und Dienstag wird jeder, der an die Schule kommt, eine Maske erhalten. Sie werden von Mitgliedern der SMV am Eingang verteilt. „Die Schüler, die mit dem Bus kommen, müssen da ja schon eine aufhaben, aber uns war wichtig, dass sie von der Schule auch noch eine Maske bekommen“, betont Sauter.