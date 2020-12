Frust über Beziehungsende? Ex-Freundin und Kind umgebracht: Prozessauftakt in Stuttgart

Doppelmord und ein weiterer versuchter Mord also. Aber warum der 36-Jährige im vergangenen Juni in Allmersbach im Tal (Baden-Württemberg) zuschlug und zustach, dass muss das Landgericht Stuttgart nach dem Prozessauftakt am Dienstag in den kommenden Monaten erst noch klären. Zumindest am ersten Tag äußerte sich der angeklagte Deutsche nicht zu den Vorwürfen. Das will er später aber nachholen. Die Tat hatte der Mann allerdings bereits in einem Verhör nach seiner Festnahme eingeräumt.