Frühlingswetter am Wochenende Polizei Ludwigsburg weitet Kontrollen aus

Das Wochenende verspricht schöne Frühlingstage mit angenehmen Temperaturen. Die Erfahrungen des vergangenen Wochenendes lassen vermuten, dass trotz der bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie viele Personen Zeit im Freien verbringen, sei es in Parks und Grünflächen aber auch auf den Wochenmärkten. Dabei beobachtete die Polizei bereits viele Situationen, in denen sich einzelne Personen und Familien zwar an die Regeln der Corona-Verordnung hielten, in der Gesamtheit aber die notwendigen Mindestabstände unterschritten wurden und letztlich zu größeren Menschenansammlungen führten.