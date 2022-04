Frühjahrsputz So entfernen Sie Schmutz mit umweltfreundlichen Hausmitteln

Beim Frühjahrsputz geht es darum, den Haushalt im großen Stil auf Vordermann zu bringen – deshalb empfiehlt es sich, eine Checkliste anzufertigen. Was will man alles anpacken, wo will man überall reinigen? So kann auch systematisch geputzt werden: Die Böden zum Schluss, da sonst durch die anderen Tätigkeiten und den dabei herabfallenden Staub die doppelte Arbeit droht. Mit den großen fünf Alleskönnern aus dem Haushalt klappt das umwelt-und geldbeutelschonende Putzen: Essig, Zitronensäure, Soda, Natron und die gute, alte Kernseife.