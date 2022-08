Früherkennung Ärzte mahnen zu Vorsorgeuntersuchungen bei Prostatakrebs

Männer wiegen sich häufig in falscher Sicherheit

Gnanapragasam und Kollegen beklagen zudem, dass in Informationen zur Gesundheitsförderung und sogar in nationalen Leitlinien zu Prostatakrebs Verbindungen zu Symptomen, wie Problemen beim Urinieren, gezogen würden. Dies könne Männer, die keine derartigen Beschwerden hätten, in falscher Sicherheit wiegen. Christian Gratzke, Chef der Urologie im Universitätsklinikum Freiburg, bekräftigt jedoch, dass solche Fehlinformationen in Deutschland nicht verbreitet seien.