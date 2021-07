Früherer Profi des VfB Stuttgart Lazio Rom zeigt Interesse an Josip Brekalo

Freitagsreportage

Die fabelhafte Welt des Pit Ruge

In seiner Waldwerft in Cleebronn erschafft der aus Marbach stammende Künstler faszinierende Gestalten aus Massivholz. Aus ihnen entstehen kühne Kürbisfiguren, die nicht nur im Blühenden Barock in Ludwigsburg Aufsehen erregen.