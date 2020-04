Früherer FSG-Schulleiter feiert Geburtstag Die Zeit zum Staunen ist gekommen

Die Bildung fasziniert immer noch den Naturwissenschaftler, der an der Uni Physikseminare „für ältere Hochbegabte“ besucht, wo er genauso wie im Bibelkreis der Kirchengemeinde „fantastischen Menschen“ begegne, die ihm bestimmt auch schon früher – etwa nach Feierabend – gut getan hätten, wie er selbst findet. Doch auch die altbekannten Gefährten weiß das Geburtstagskind zu schätzen: Im Solarverein Marbach wolle er als einer der Gründer mit seinen Mitstreitern zu neuen Ufern aufbrechen. Und im Krankenpflegeverein der Stadt sowie in dem Förderverein für indisches Zentrum für erneuerbare Energien werde er noch gebraucht.

Familiär ist der dreifache Vater Günter Offermann bereits im Stand des Großvaters, zwei Töchter seien erstmals schwanger. Da alle Kindesfamilien weiter entfernt lebten, stelle er sich darauf ein, in Corona-Zeiten erst mal aus der Distanz Anteil zu nehmen.

Was den Heimatbegriff angeht, unterscheidet der Badener Offermann übrigens ganz klar: „Heimat ist für mich klar der Ort, an dem man die ersten 20 Jahre seines Lebens verbringt.“ In seinem Fall sei das Ettlingen, und seine späteren Stationen Ludwigsburg mit dem Wohnort in Neckarweihingen, dem „schönen Städtchen“ Vaihingen sowie auch weiterhin aktuell Marbach seien jeweils das „Zuhause“ gewesen, was er jeweils auch als Auszeichnung erlebt habe, denn es seien die Menschen, die ihm diese Ort verschönert hätten.

Und am Ende des Gesprächs, da wird Günter Offermann nahezu schöpfungsmystisch: Um die Erde konsequent zu bewahren, müsse man sie als Lebewesen ansehen. Klimaschutz sei für ihn deshalb nicht nur ein Wort.