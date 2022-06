Früherer F1-Chef Formel 1 verurteilt Ecclestone-Aussagen über Putin

Mit der Erklärung, er würde für den Kremlchef noch immer "durchs Feuer gehen", habe Ecclestone lediglich eine "persönliche Sichtweise" geäußert, betonte die Formel 1. Die Meinung des 91-Jährigen stehe "in sehr deutlichem Gegensatz zur Position moderner Werte unseres Sports", hieß es in einer Mitteilung vor dem Rennen in Silverstone weiter.