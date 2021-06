Frühere Spieler des VfB Stuttgart bei der EM Die VfB-Elf der EM 2021

Stuttgart - In Sasa Kalajdzic (Österreich) und Darko Churlinov (Nordmazedonien) sowie dem jüngst nachnominierten Gregor Kobel (Schweiz) sind drei Spieler aus dem derzeitigen Kader des VfB Stuttgart bei der EM 2021 vertreten. Darüber hinaus waren viele weitere EM-Teilnehmer in ihrer Karriere schon mal für den VfB aktiv. Manche haben nur ein halbes Jahr lang am Wasen Station gemacht, für andere begann in der VfB-Jugend eine Weltkarriere.