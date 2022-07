Früher bewundert, heute entmündigt Film-Diva Gina Lollobrigida wird 95

Einen solchen Lebensabend hat die große Gina Lollobrigida nicht verdient. Einst war sie Kino-Ikone, Sexsymbol, Fotografin, Bildhauerin und UN-Botschafterin, ein Weltstar. Heute darf sie nicht mehr über ihr Vermögen entscheiden, nachdem ein Gericht ihr nach einem jahrelangen Familienstreit mit ihrem Sohn und ihrem Enkel einen Vormund zugewiesen hat. „Ich habe das Recht in Frieden zu leben, aber auch in Frieden zu sterben“, sagte Lollobrigida im November in einer italienischen TV-Sendung unter Tränen. Am Montag (4. Juli) wird sie 95 Jahre alt.